Видео с места обрушения огромных строительных лесов на канале Грибоедова появилось в сети

В сети появилось видео обрушившихся строительных лесов в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Утро пятницы, 16 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с ЧП. В центре города на набережной канала Грибоедова несколько метров строительных лесов обрушились на припаркованные машины. Видео последствия появилось в социальных сетях.

- Единственный знак, который там стоит, запрещающий остановку с воскресенья на понедельник с 00:00 до 7:00, - отметили в социальной сети очевидцы.

Так как в пятницу парковка в данном месте разрешена, вдоль дома стояли десятки машин, которые за считанные секунды накрыло многометровым забором. Примечательно, что данная конструкция имеет еще проход для людей. Есть ли пострадавшие в результате обрушения, пока что не известно.

Причина падения конструкции на данный момент не сообщается. Очевидцы отмечают, что на улице сильный ветер. Возможно под его натиском леса и не устояли.