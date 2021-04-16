В МЧС рассказали, что происходит на «Невской мануфактуре» на пятый день ЧП

Пожарные продолжают проливать завалы на "Невской мануфактуре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские спасатели пятый день подряд продолжают работать на месте сильного пожара на Октябрьской набережной, 50, где сгорели корпуса фабрики «Невская мануфактура». Что сейчас происходит на месте ЧП, рассказали в руководстве городского управления МЧС.

- До сих пор на месте пожара работает 10 единиц техники - проливаем в завалах очаги возгорания. 100-150 квадратных метров тлеет на данный момент. К середине дня, надеюсь, работу закончим, - рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин.

Спасатели отметили, что ситуацию с тушением пожара осложняла сложившаяся обстановка - само здание с деревянными перекрытиями, а также большая горючая нагрузка – в помещениях располагалось производство резиновых лодок, мебели и т.д.

Пожар стал одним из самых сложных в современной. Чтобы победить огонь, пришлось перекрыть Октябрьскую набережную и качать воду из Невы.

- Хочу поблагодарить личный состав. Все работали на пределе возможностей, физических и морально-волевых сил, - подчеркнул Сергей Лаврухин.

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