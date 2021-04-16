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Общество16 апреля 2021 12:06

МЧС поблагодарило петербуржцев, приносивших еду и воду пожарным на "Невскую мануфактуру"

Спасатели отметили, что горожане оказали им большую поддержку
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
Комментарии (1)Комментарии (1)
Спасатели поблагодарили петербуржцев за помощь во время пожара на "Невской мануфактуре"

Спасатели поблагодарили петербуржцев за помощь во время пожара на "Невской мануфактуре"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин поблагодарил горожан, которые на протяжении всей недели приносили спасателям воду и еду на пожар на "Невской мануфактуре". О помощи и поддержке петербуржцев он рассказал в пятницу, 16 апреля 2021 года.

- Хотим поблагодарить граждан, которые нам помогали, были рядом, приносили воду и еду. Мы особо не нуждались в продуктах. Но это была больше психологическая поддержка для нам. Мы чувствовали, что город рядом, за нас переживают, - отметил Лаврухин.

Он уточнил, что на пятый день на месте пожара продолжаются работы. Спасатели проливают очаги возгорания в завалов. Это порядка 100-150 квадратных метров.

- Здание и обстановка на месте пожара оказались одними из самых сложных в современной истории пожаротушения. Ситуацию усложняли деревянные перекрытия, а также производства, где хранились горючие вещества, - добавил замначальника МЧС.

Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге