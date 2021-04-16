МЧС поблагодарило петербуржцев, приносивших еду и воду пожарным на "Невскую мануфактуру"

Спасатели поблагодарили петербуржцев за помощь во время пожара на "Невской мануфактуре" Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин поблагодарил горожан, которые на протяжении всей недели приносили спасателям воду и еду на пожар на "Невской мануфактуре". О помощи и поддержке петербуржцев он рассказал в пятницу, 16 апреля 2021 года.

- Хотим поблагодарить граждан, которые нам помогали, были рядом, приносили воду и еду. Мы особо не нуждались в продуктах. Но это была больше психологическая поддержка для нам. Мы чувствовали, что город рядом, за нас переживают, - отметил Лаврухин.

Он уточнил, что на пятый день на месте пожара продолжаются работы. Спасатели проливают очаги возгорания в завалов. Это порядка 100-150 квадратных метров.

- Здание и обстановка на месте пожара оказались одними из самых сложных в современной истории пожаротушения. Ситуацию усложняли деревянные перекрытия, а также производства, где хранились горючие вещества, - добавил замначальника МЧС.