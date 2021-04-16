МЧС устроит внеплановые проверки после пожара на «Невской мануфактуре»

После пожара на "Невской мануфактуре" начнутся внеплановые проверки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские спасатели начнут внеплановые проверки крупных городских объектов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. К этому их подтолкнуло ЧП на фабрике «Невская мануфактура», где регулярно находились проблемы, но руководством предприятия ничего не делалось.

- Сейчас формируется перечень опасных мест, которые находятся в промзоне. Критерии – длительное невыполнение правил пожарной безопасности. После случая на «Невской мануфактуре» будут проведены дополнительные внеплановые проверки, - заявил на пресс-конференции начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

Напомним, что в результате пожара на «Невской мануфактуре» практически полностью сгорело историческое здание фабрики, являющееся памятником архитектуры - его уже обязались восстановить.

Жертвой ЧП стал 31-летний прапорщик МЧС, а двое его сослуживцев получили тяжелые ожоги. Возбуждено уголовное дело, Двое руководителей предприятия арестованы.

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