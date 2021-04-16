Риск возникновения пожаров в Петербурге сильно увеличится под конец апреля

За незаконное разведение огня петербуржцев будут штрафовать Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург готовится к периоду, когда особенно высок риск лесных пожаров. Он, предположительно, придется на последнюю декаду апреля. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

- Весной с наступлением сухой погоды увеличивается риск возникновения пожаров в дачных массивах. – подчеркнул он. А потому мы настоятельно просим жителей не жечь прошлогоднюю траву. С начала года сотрудники МЧС выезжали на такие пожары 21 раз. К счастью, огонь удалось вовремя ликвидировать, и он не перекинулся на постройки.

Также Смирнов отметил, что в прошлом году в Петербурге лесные пожары случались семь раз. Общая их площадь составила более 9 гектаров. Случались они из-за возгорания лесной подстилки или кустарников.

- У нас имеется межведомственная рабочая группа, которая будет патрулировать территории и смотреть, чтобы не было несанкционированного разведения костров рядом с лесами, - говорит Петр Смирнов. – Нарушителей ждет наказание.

Для физических лиц штраф за незаконное разведение огня составляет до 4 тысяч рублей. для юридических – до 200 тысяч.