Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 12:24

Риск возникновения пожаров в Петербурге сильно увеличится под конец апреля

Спасатели настоятельно просят жителей не поджигать засохшую траву на своих участках
Елена ДЕГТЯРЕВА
КомментироватьОставить комментарий
За незаконное разведение огня петербуржцев будут штрафовать

За незаконное разведение огня петербуржцев будут штрафовать

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург готовится к периоду, когда особенно высок риск лесных пожаров. Он, предположительно, придется на последнюю декаду апреля. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

- Весной с наступлением сухой погоды увеличивается риск возникновения пожаров в дачных массивах. – подчеркнул он. А потому мы настоятельно просим жителей не жечь прошлогоднюю траву. С начала года сотрудники МЧС выезжали на такие пожары 21 раз. К счастью, огонь удалось вовремя ликвидировать, и он не перекинулся на постройки.

Также Смирнов отметил, что в прошлом году в Петербурге лесные пожары случались семь раз. Общая их площадь составила более 9 гектаров. Случались они из-за возгорания лесной подстилки или кустарников.

- У нас имеется межведомственная рабочая группа, которая будет патрулировать территории и смотреть, чтобы не было несанкционированного разведения костров рядом с лесами, - говорит Петр Смирнов. – Нарушителей ждет наказание.

Для физических лиц штраф за незаконное разведение огня составляет до 4 тысяч рублей. для юридических – до 200 тысяч.