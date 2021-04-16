ДТП остановило движение по Приморскому шоссе

Машины объезжали аварию через парковку ТЦ,

Движение по Приморскому шоссе в сторону по направлению из Петербурга было перекрыто из-за ДТП. В районе торгового центра «Гарден Сити» столкнулись микроавтобус и легковушка. Серьезно никто не пострадал, но аварийные машины полностью перегородили дорогу.

- ДТП на Приморском шоссе в районе Ольгино, у «Гарден Сити», остановило движение, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но, по счастливой случайности, транспортного коллапса удалось избежать. Аварийные машины встали между въездом на парковку ТЦ и выездом с нее. Так что весь транзитный транспорт поехал именно через парковку.

Позднее аварийные машины с места ДТП убрали и сейчас движение по Приморскому шоссе возобновлено в обычном режиме.