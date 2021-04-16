Петербуржцы высадили 10 яблонь в Виноградовском сквере

В Виноградовском сквере петербуржцы посадили 10 яблонь Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга посадили 10 молоденьких яблонь в Виноградовском сквере неподалеку от станции метро "Ломоносовская". Инициативные горожане обратились в комитет по благоустройству, который откликнулся на предложение местных жителей. В пятницу, 16 апреля 2021 года, петербуржцы вместе с работниками комитета высадили деревья.

- Комитет помог горожанам получить разрешительную документацию на посадку деревьев, а также предоставил яблони, растительный грунт и инструменты, и подготовил посадочные места, - рассказали в Смольном.

Петербуржцы высадили яблони, а городские садовники проследили, чтобы деревья не были травмированы и благополучно прижились. Теперь работники комитета будут заботиться об их сохранности и росте.

В этом году в планах комитета посадить более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.