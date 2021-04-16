Пожар в 300 квадратных метров произошел в Химическом переулке

Пожар по повышенному номеру сложности тушат в Химическом переулке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел в Кировском районе Петербурга днем 16 апреля. На территории предприятия про производству кирпича в Химическом переулке вспыхнули отходы производства и деревянные поддоны.

- 16 апреля в 13:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Химический переулок, дом 8. По предварительной информации происходит горение деревянных поддонов и стружки на общей площади 300 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Есть угроза распространения огня на соседние здания. Из-за из-за этого пожару присвоен повышенный ранг 1-БИС. На месте ЧП работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.