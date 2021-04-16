Уличным музыкантам Петербурга придется уведомлять власти о выступлении

Для уличных музыкантов продолжают разрабатывать правила. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые нормы жизни для уличных музыкантов продолжают разрабатывать в Петербурге. Им, например, могут запретить барабаны и ограничить громкость звука в принципе. Так, один из инициаторов нового законопроекта депутат Заксобрания Денис Четырбок, провел заседание рабочей группы и подвел его итоги.

- В качестве магистральных направлений определены: составление перечня мест, где уличные выступления не допускаются; ограничение уровня шума звукоусиливающих устройств. Речь идет именно о громкости аппаратуры (например, колонки), а не о громкости исполнителя, - отмечает депутат.

Кроме того, будет составлен список инструментов, с которыми можно или нельзя выступать в том или ином месте, с барабанами например (такой запрет есть в Европе). Свои выступления уличным артистам придется анонсировать уведомлением.

- Планируется создать специальный интернет-портал, через который можно будет в упрощенном порядке направить уведомление о будущем выступлении, - отмечает Денис Четырбок.

При этом речь идет именно об уведомлении, а не согласовании выступления с властями.

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