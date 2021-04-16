Видео и фото сильного пожара в Химическом переулке появились в соцсетях

Пожар возник в промзоне в Химическом переулке. Фото: vk.com/spb_today

Видео серьезного пожара, произошедшего в Кировском районе Петербурга, появилось в соцсетях. Днем 16 апреля на площадке в промзоне на Химическом переулке вспыхнули деревянные поддоны. Столб черного дыма поднялся на десятки метров воздух.

- Горит производство кирпича в Химическом переулке, 8, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным городского управления МЧС, полыхают именно поддоны, а не само здание.

- По уточненной информации происходит горение деревянных поддонов на общей площади 300 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг 1-БИС.

На месте ЧП работают девять единиц техники и 45 человек личного состава от МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.