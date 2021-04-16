Петербургский суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном

Суд не разрешил петербуржцу жить без отчества Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Викинг не смог стать Эриком Нортоном. В пятницу, 16 апреля 2021 года, Московский районный суд отказал местному жителю, который подал иск на Загс из-за того, что там ему не разрешили избавиться от отчества.

- 9 сентября 2020 года мужчина с фамилией Викинг обратился в отдел записи актов гражданского состояния Московского района с заявлением о смене фамилии на "Нортон", имени на "Эрик". При этом отчество он хотел вовсе убрать. Однако Загс, так как не было отчества, ему в этом отказал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд уточнил, что в России допускается быть человеку без отчества. Однако это основывается на национальном обычае или законе непосредственно субъекта страны. В законодательстве Петербурга этого не предусмотрено, а доказать, что мужчина меняет имя на основании какого-то обычая, ему не удалось. Поэтому суд Викингу отказал.