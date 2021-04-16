8-летняя девочка попала в больницу Петербурга, распылив дома дихлофос

В Петербурге девочка оказалась в больнице, распылив дома дихлофос Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка оказалась на больничной койке, распылив дома дихлофос. Инцидент произошел в полдень четверга, 15 апреля 2021 года, в квартире дома 2, корпус 1 по улице Ленской Красногвардейского района. Благо, что ребенка вовремя госпитализировали, так как она была в тяжелом состоянии.

- Девочку забрали из квартиры в 13:24 часов. У нее диагностировали острое отравление, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Зачем девочка решила воспользоваться дихлофосом, не уточняется. Возможно она пыталась бороться с домашними насекомыми, но, не зная о мерах предосторожности, слишком сильно распылила содержимое баллона.

Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит.

Также накануне девочка семи лет оказалась в реанимации, съев конфету, которую ей кто-то дал в детском саду. Как отметили медики, ребенок отравился метадоном.