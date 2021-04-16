Суд по делу «Невской мануфактуры» должен был пройти в день пожара

Руководство "Невской мануфактуры" семь лет игнорировало предписания МЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заседание суда по делу о невыполнении руководством АО «Невская мануфактура» предписаний пожарной охраны, должно было состояться 12 апреля. То есть в тот самый день, когда на предприятии вспыхнул пожар, унесший жизнь одного сотрудника МЧС и отправивший на больничную койку еще троих.

- Рассмотрение дела было назначено на 29.03.2021. Судебное заседание перенесено на 12.04.2021 из-за необходимости истребования дополнительных доказательств и материалов. 12.04.2021 судебное заседание перенесено на 28.04.2021 по ходатайству представителя юридического лица, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что пожарные инспекторы неоднократно находили нарушения на «Невской мануфактуре», однако руководство фабрики не исправляло ситуацию.

- На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала пожарная сигнализация и так далее. Тот перечень нарушений, которые я озвучил, он в течение последних семи лет был исчерпывающий, никакая работа не проводилась, - отметил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.