Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании их 3-летней дочери

В Петербурге женщина обвинила мужа в изнасиловании их дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местная жительница обвинила мужа в изнасиловании из трехлетней дочери. Утром в четверг, 15 апреля 2021 года, в полицию Кировского района обратилась 37-летняя женщина, работающая швеей. Она рассказала, что узнала об ужасном эпизоде, который произошел с ее ребенком.

- Со слов женщины, 20 февраля с 18:00 до 19:00 часов ее 35-летний супруг, работающий маляром, совершил развратные действия сексуального характера в отношении их маленькой дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вечером того же для у дома 3 по проспекту Народного Ополчения мужчину задержал участковый. Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего. Уголовное дело пока не возбуждалось.

Известно, что раньше мужчина уже трижды был судим за угоны автомобилей. Последний раз он вышел из колонии шесть лет назад.