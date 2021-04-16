СК начал проверку после отравления девочки конфетой в детском саду

СК проверяет обстоятельства отравления ребенка метадоном. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК России по Петербургу начало проверку по факту отравления 7-летней воспитанницы детского сада, которая попала в больницу 13 апреля. По словам родителей, их дочка съела подаренную в садике конфету и почувствовала себя плохо.

- Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что по результатам экспертизы, в организм ребенка непонятным образом попал сильный наркотик - метадон. При этом семья ребенка внешне благополучная, полная, на учете не состоит, в поле зрения полиции не попадала.

Сейчас полиция и СК выясняют, кто дал конфету девочке и каким образом произошло отравление метадоном. Состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но юная пациентка пришла в себя и начала общаться с врачами. Возможно, ее показания прояснят ситуацию.