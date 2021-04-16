Четыре сквера в Петербурге открыли после просушки 16 апреля

После просушки открылись еще четыре сквера в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Благодаря солнечной погоде парки и сады Санкт-Петербурга быстро восстанавливаются после зимы. В пятницу, 16 апреля 2021 года, комитет по благоустройству открыл еще четыре сквера, которые с конца марта были закрыты на просушку. Дорожки на их территории пришли в порядок и по ним уже можно с удовольствием гулять, не боясь увязнуть в грязи.

- С сегодняшнего дня открыты сквер на улице Зенитчиков, сквер в Огородном переулке, у дома 5 на проспекте Стачек и Романовский сквер в Кронштадте, -рассказали в Смольном.

Так как выходные будут солнечными, в понедельник, 19 апреля, откроются еще девять садов и парков: сад Юннатов, Муринский парк, сад на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, парк Интернационалистов, Яблоневый сад, Плодовый сад на Софийской улице и многие другие.

Напомним, что в городе были закрыты 87 садов. "Каникулы" у парков Петербурга по регламенту длятся с 25 марта до 1 мая. Однако 29 из них на сегодня уже просохли и уже открыты для прогулок.