Спасатели локализовали пожар в Химическом переулке в Петербурге

Спасатели МЧС локализовали пожар в Химическом переулке Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге спасатели смогли побороть возгорание в Химическом переулке, которое произошло днем в пятницу, 16 апреля 2021 года. Пожар рядом со зданием по производству кирпича разгорелся нешуточный. Огонь поднимался ввысь на несколько метров. Из-за сильного ветра была угроза распространения, поэтому ранг пожара повысили до 1-БИС.

- На 15:35 часов пожар в Химическом переулке локализован. Ранг снижен до первого номера. Опасности распространения огня больше нет, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Спасатели два часа боролись с огнем, который разгорелся в деревянных поддонах высотой в четыре метра. Общая площадь возгорания достигала 300 квадратных метров. На месте работают 45 человек личного состава МЧС и девять единиц техники.

Добавим, что в результате пожара никто не пострадал. Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем. После этого будет установлена причина возгорания.