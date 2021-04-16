Пробки в Петербурге достигли семи баллов

В Петербурге - аномальные пробки. Фото: Яндекс. Карты.

Аномальные пробки сковали дороги Петербурга вечером 16 апреля. Причем затруднения начались еще днем - видимо сказался сокращенный в пятницу рабочий день. Уже к 16:30 центр города стоял во многих местах, а пробки оценивались на семь баллов из десяти.

Очень плотно стоит Садовая улица на участке от улицы Ломоносова до Инженерного замка. Здесь ДТП в правом ряду. Набережная канала Грибоедова замерла от Банковского моста до Инженерной улицы. В обратном направлении тоже все плохо.

Невский проспект стоит от Гостиного двора до площади Восстания. Некрасова замерла в обе стороны. Стоит и улица Маяковского. Жуткая пробка по Смольной и Воскресенской набережной к Литейному мосту. Эти участки загружены из-за проходящего в Таврическом дворце саммита.

Очень печально у Финляндского вокзала, на Выборгской набережной, Троицком мосту. Каменноостровский - одна большая пробка. Стоит и Песочная набережная к нему.

И это далеко не полный список проблемных мест в городе.