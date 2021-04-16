Человеческий скелет нашли в заброшенном детском лагере в Ленобласти

Скелетированный труп мужчина нашли в заброшенном детском лагере в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткую находку сделали сотрудники полиции в здании заброшенного детского лагеря в городе Всеволожск. Вечером в четверг, 15 апреля 2021 года, оперативники зашли на территории лагеря, проводят поиски человека, однако наткнулись на труп совсем не того, кого искали изначально.

- В комнате дома 88 по Торговому проезду на территории заброшенного детского лагеря был найден скелетированный труп неизвестного мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело, точнее то, что от него осталось, лежало на полу под желтым одеялом. На мужчине были одеты черно-синяя кофта, синие джинсы, черные ботинки. Также вокруг были разбросаны одеяла, бутылки и картонки. Документов, удостоверяющих личность человека, правоохранители не нашли. Тело направлено в морг.