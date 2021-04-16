ЗСД и КАД в стали в огромную пробку из-за ДТП у съезда к Пулково

КАД и ЗСД стоят в одной гигантской пробке. Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка собралась на ЗСД и КАД вечером 16 апреля. Затор, длиной более десяти километров случился из-за аварии в районе развязки с Пулковским шоссе. В итоге встала вся внешняя сторона КАДа от съезда с ЗСД и сам скоростной диаметр к кольцевой дороге.

- ДТП на 68-м километре внешней стороны КАД в районе Пулковского шоссе. Пробка собралась от Дачного, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же, в паре десятков метров, произошла еще одна авария. Третье ДТП обозначено на карте в районе въезда на КАД с Предпортовой улицы. Четвертое - на той же развязке, при съезде с ЗСД на КАД.

Это привело к тому, что участок Западного скоростного диаметра окрашен в желтый, красный и коричневый цвета пробок на участке от Кировского завода. Только на внешней стороне ЗСД затор растянулся на шесть километров.

А в целом затруднения на дорогах Петербурга по состоянию на 17:45 оцениваются в восемь баллов.