9-балльные пробки сковали дороги Петербурга

"Шкода" догнала "Мазерати" и остановила движение в Василеостровском районе. Фото: vk.com/spb_today

Сильнейшие пробки сковали дороги Петербурга. Вечером 16 апреля затруднения достигали девяти баллов из десяти. Причиной стали как ограничения из-за саммита в Таврическом дворце, так и многочисленные ДТП, в том числе на КАД и ЗСД.

- Паровозик из трех машин перед въездом на ЗСД со стороны Васильевского острова. В белой машине сработали подушки. Пробка приличная, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Результатом ДТП стали заторы на Наличной улице, улицах Одоевского и Уральской.

Сам ЗСД традиционно стоит в сторону съезда на Богатырский проспект. Другая, огромнейшая, пробка собралась на юге города, при съезде с ЗСД на КАД. Авария на внешней стороне кольцевой трассы привела к 10-километровому затору до развязки с Пулковским шоссе.

В центре города движение осложнено из-за международного саммита в Таврическом дворце, Петроградская сторона стоит из-за дорожных работ и просто так, по привычке.

К 18:30 пробки чуть ослабли до восьми баллов.