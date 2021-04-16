Девять школьников отравились в столовой гимназии «Радуга» Адмиралтейского района Петербурга

Дети отравились в столовой гимназии "Радуга". Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное ЧП с отравившимися в школьной столловой детьми произошел в Петербурге. На этот раз пострадали ученики Прогимназии № 624 «Радуга» Адмиралтейского района. Здесь с кишечным расстройством слегли сразу девять младшеклассников.

- Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в связи с регистрацией в период с 12 по 16 апреля 2021 года девяти случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди обучающихся начальных классов ГБОУ Прогимназия «Радуга» проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в гимназии проводится дезинфекция, определен круг контактных лиц, идет медобследование учеников и персонала, а инспекторы Роспотребнадзора проверяют пищеблок учебного заведения.

Напомним, что в конце марта на отравление детей пожаловались родители учеников гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района. Тогда причинами ЧП были названы трудности с водоснабжением - после ремонта новые трубы не были промыты и дезинфицированы.