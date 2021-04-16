Смольный утвердил новый список гайд-парков в Санкт-Петербурге

В Смольном утвердили обновленный список гайд-парков в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный опубликовал новый список гайд-парков в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее активисты пожаловались на закрытие самой востребованной площадки такого типа – на площади Ленина. Власти учли пожелания и вновь придали ей официальный статус гайд-парка, но только северной стороне. Напомним, в таких местах можно выходить на митинги без согласования с властями.

- Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства, уточняя перечень гайд-парков. Под них отводится 8 площадок. Кроме этого из постановления убирается гайд-парк, расположенный ранее в саду имени 30-летия Октября из-за установки детской площадки, - сообщает пресс-служба Смольного.

Итак, обновленный список гайд-парков следующий:

- Парк «Екатерингоф» у здания на Лифляндской ул., д. 12 б;

- Пионерский парк у пр. Мечникова, напротив здания по адресу: пр. Мечникова, д. 5, корп. 1, литера А;

- Площадка между фонтанами на северной стороне пл. Ленина у Финляндского вокзала;

- Юго-восточная часть сада Девятого Января в 50 метрах от пр. Стачек;

- Южно-Приморский парк у фонтанного комплекса в 70 метрах от Петергофского шоссе и 160 метрах от ул. Доблести;

- Полюстровский парк вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции в 250 метрах от шоссе Революции и 130 метрах от пр. Металлистов;

- Удельный парк, площадка в 520 метрах от пр. Энгельса и 260 метрах от пр. Испытателей;

- Сквер Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны между домами № 221 и № 225.