Партия из 74 тысяч доз «Спутника V» поступила в Санкт-Петербург

В Петербург поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот раз в город привезли 73 800 комплектов доз прививки. Темпы поставок впечатляют, раньше такого не было. За текущую неделю это уже четвертая доставка вакцины в Северную столицу. Преимущественно в город пока привозят именно «Спутник V», а не «ЭпиВакКорону».

- У нас есть необходимый запас препаратов, нет очереди на вакцинацию. У петербуржцев есть все возможности привиться до наступления летнего сезона отпусков, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, что записаться на вакцину от коронавируса теперь проще простого – по номеру 122. Кроме того некоторым категориям горожан делают прививку прямо на дому.