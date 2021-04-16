Автомобилисты жалуются на жуткие пробки на Приморском шоссе в Петербурге

На Приморском шоссе вечером пятницы, 16 апреля, замечены жуткие пробки. Фото: Петр КИБЕР

Движение автомобилей практически намертво встало у «Лахта Центра» вечером пятницы, 16 апреля, в Санкт-Петербурге. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», виноваты две аварии, а также прокладка инженерных сетей на Приморском шоссе. Напомним, ремонт продлится аж по 8 сентября 2023 года.

Лишь к 9 вечера машины начали потихоньку двигаться на выезд из города. Фото: Петр КИБЕР

- У «Лахты» все стоит. Да и вообще, на выезде из Петербурга на севере все стоит. Это Школьная улица и Приморское шоссе. Дачники, видимо, доберутся до сада только поздней ночью, в лучшем случае. Тут вообще все вместе. И ДТП, и дачи, и ограничения из-за строительства развязки к башне «Лахты», - рассказал читатель «Комсомолки» Петр.

Если вы подумали, что ничего хуже с Приморским шоссе уже не может быть, то ошибаетесь – на месте в данный момент перекрыта разводная петля в сторону Ленобласти.