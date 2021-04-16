Количество выздоровевших от коронавируса снизилось на 55% за неделю в Санкт-Петербурге

В Смольном рассказали о состоянии эпидситуации по коронавирусу на пятницу, 16 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суточное количество выздоровевших от коронавируса снизилось на 55% по сравнению с прошлой пятницей. Для наглядности, 9 апреля от инфекции официально избавились 929 человек, а 16-го – только 419. За этот же период число больных COVID-19 уменьшилось на 13,77%. Количество госпитализаций осталось примерно тем же – увеличилось на 1,74%.

- Доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 163 пациента. В стационарах свободно 28% коек. Снижение распространения инфекции в Петербурге продолжается, но медленно и нестабильно, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

Добавим, что в Санкт-Петербурге вакцинировались уже 487 тысяч человек. При этом в Смольном хотят увеличить темпы прививочной кампании минимум в 1,5 раза.