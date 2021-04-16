В Санкт-Петербурге вырос индекс промышленного производства

Смольный отметил рост ИПП в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Индекс промышленного производства (ИПП) вырос в Санкт-Петербурге, начиная с августа 2020-го. Сейчас он достиг 104,6% к аналогичному периоду прошлого года. Отдельные успехи демонстрируют предприятия, производящие лекарства и медицинские изделия – у них ИПП дошел до 119,6% в период с января по март 2021-го. Кроме этого высокие показатели демонстрируют заводы, создающие текстиль, резиновые и пластмассовые изделия, а также полиграфические товары.

- Радуют наши достижения в судостроительной отрасли. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей. В прошлом году спустили на воду 11 судов и еще 11 заложили, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что петербургским предприятиям, производящим детали для автомобилей, пообещали поддержку от Минпромторга. Компании смогут вскоре оформить льготный займ всего под 1% годовых.