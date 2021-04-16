Прокуратура проверит падение строительного забора на автомобили в центре Санкт-Петербурга

Прокуратура заинтересовалась падением строительного забора на десяток авто на набережной канала Грибоедова. Фото: vk.com/spb_today

Петербургская прокуратура организовала проверку по факту падения строительного забора на припаркованные автомобили у дома №7 на набережной канала Грибоедова. Напомним, все произошло утром 16 апреля. В соцсетях очевидцы происшествия предположили, что неустойчивые конструкции рухнули из-за сильного порыва ветра. В итоге под забором оказались в том числе люксовые авто. О повреждениях машин пока доподлинно неизвестно.

- Прокуратура проверит исполнение требований законодательства при проведении работ со стороны подрядчика, а также даст оценку действиям НО «Фонд-Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при контроле за работой подрядной организации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что после обрушения под завалами оказались и случайные прохожие.