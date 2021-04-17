Жители Рыбацкого вновь пожаловались на сброс «химии» в реку Славянку

В Рыбацком опять кто-то сбросил "химию" в реку Славянку. Фото: Росприроднадзор

Жители Рыбацкого вновь пожаловались в Росприроднадзор на неприятный запах, исходящий от реки Славянки. Инспекторы выехали на место и убедились в подозрениях петербуржцев. В воду действительно стекала некая фиолетовая «химия». Предполагаемый виновник – предприятие, расположенное неподалеку. Летом 2020 года завод уже ловили на сбросе грязных сточных вод. Теперь же, в апреле 2021-го, следует сперва дождаться результатов экспертизы.

- Эксперты из лаборатории взяли пробы с места. По результатам исследования ведомство примет процессуальное решение. Сточные воды имели мутный цвет и неприятный химический запах, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В прошлый раз ФГУП «СКТБ «Технолог» в суде пообещал модернизировать очистные сооружения. Тем не менее тогда предприятие оштрафовали.