Петербурженку посадили на два года в колонию за нападение с ножом на трех человек

В Петербурге пьяная дебоширка изрезала трех человек ножом и получила два года колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд отправил петербурженку в колонию общего режима за нападение с ножом на трех человек. Все произошло 24 мая 2020 года в квартире во время застолья. В какой-то момент пьяная женщина вспылила, схватилась за нож и полетела на одного гостя за другим. Первому неприятелю достался удар в спину, второму в ягодицу, а третий отделался порезами на лопатке. В итоге двоих госпитализировали в больницу с травмами тяжелой степени тяжести, а на дебоширку завели два уголовных дела.

- Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц в исправительной колонии общего режима, - подытожили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.