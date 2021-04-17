Дочь Эльдара Рязанова назвала бредом сивой кобылы американский ремейк «Иронии судьбы»

Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала американский ремейк "Иронии судьбы". Фото: кадр из фильма

Дочь Эдуарда Рязанова Ольга призналась «Комсомолке», что считает бредом сивой кобылы идею сделать американский ремейк легендарной «Иронии судьбы». Но это не слухи – «КП» поговорила с режиссером Марюсом Вайсбергом о сценарии голливудской адаптации и подборе актеров на известные роли. Родные Рязанова не в духе от таких новостей.

- Мое отношение к фильму, как к бреду сивой кобылы, - рассказала «Комсомольской правде» Ольга Рязанова. - Очень сильно сомневаюсь, что фильм будет иметь популярность. Сама я не намерена блокировать фильм, потому что вдова отца дала им разрешение, у меня нет никаких прав. Но будь моя воля, я бы, конечно, не позволила этому случиться.

Дочь Эльдара Рязанова еще мягко прошлась по ремейку, в отличие от Лии Ахеджаковой, которая сравнила будущий фильм… с дерьмом.