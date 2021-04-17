Около ста мигрантов попали в полицию после проверки «резиновых» квартир в Петербурге

Больше двух тысяч квартир проверила полиция в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в четверг, 15 апреля, прошел масштабный профилактический рейд: полиция проверила более двух тысяч квартир в Центральном и Адмиралтейском районах. Искали «резиновую» жилплощадь и незаконно сданное в аренду жилье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

После рейда в полицию доставили около ста иностранных граждан, которых привлекли к административной за нарушение миграционного законодательства. «Резиновые» квартиры нашли, например, в домах на Владимирском проспекте, улице Некрасова, Парфеновской и Стремянной. В Угловом переулке также нашли поддельную постановку на учет четверых мигрантов. А в одном из домов во время проверки обнаружили колясочную, в которой нелегально проживали сразу несколько иностранных граждан.

Всего в проверке были задействованы больше ста участковых, которые обошли 235 жилых домов и несколько хостелов.