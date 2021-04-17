Роспотребнадзор выявил кишечную инфекцию в гимназии Петербурга

Кишечную инфекцию выявили у девяти школьников в петербургской гимназии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под контролем Роспотребнадзора находится очередная ситуация отравления петербургских школьников. На этот раз острую кишечную инфекцию подхватили ученики начальных классов в Прогимназии «Радуга» №624 Адмиралтейского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Заболевали школьники друг за другом на этой неделе – с 12 по 16 апреля. Всего кишечная инфекция подкосила девять ребят. Специалисты уже провели противоэпидемические мероприятия в самой школе.

– Проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, организованы дезинфекционные мероприятия, а также проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных обучающихся и персонала гимназии, – сообщили в Роспотребнадзоре.