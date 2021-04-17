Больше 22 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

В Петербурге ежедневно обследуют горожан на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжают ежедневно обследовать горожан на коронавирус. Так, за последние сутки в городе проверили на COVID-19 еще 22627 человек. Такие данные на утро субботы, 17 апреля, приводит пресс-служба Смольного.

Горожане также обращаются в Единую региональную информационно-справочную службу «122» по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние 24 часа было обработано 12640 вызов.

С начала пандемии в Петербурге продолжают трудиться волонтеры. Пожилым, одиноким и нуждающимся в помощи жителям города, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставляют продуктовые наборы. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1471 петербургский волонтер, а прошли обучение и аккредитацию 1167 человек. Гуманитарную помощь с начала октября получили уже 205193 человека. Напомним, что заявку для волонтеров в Петербурге можно оставить на «горячей линии» по номеру 8-800-200-34-11.