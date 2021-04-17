Еще 701 человек заболел коронавирусом за сутки в Петербурге

17 апреля 2021 года в Петербурге выявили еще 701 заболевшего коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один день не обошелся без новых случаев COVID-19 и в Петербурге. Так, за последние сутки зафиксировали еще 701 заразившегося коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 17 апреля. При этом тесты на коронавирус за прошедшие 24 часа сделали 22 тысячам человек. К сожалению, медики зарегистрировали за сутки еще 32 смерти у пациентов с COVID-19.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 406 625 случаев заражения COVID-19. Скончались 12 782 человека. Выздоровело 362 621 человек, - приводят статистику в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Ленинградской области заболели еще 93 человека, а умерли еще 9 пациентов с COVID-10. Общее число заражений с начала пандемии в регионе составило 41 449.

По всей России за сутки коронавирус обнаружили у 9 321 человек. Умерло – 398 пациента. А общее число заболевших за всю пандемию составило 4 693 469 человек.