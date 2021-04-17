Телефонные мошенники обманули петербургскую пенсионерку почти на 4 млн рублей

В Петербурге мошенники украли у пенсионерки по телефону почти 4 млн рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Петербурге очередной случай мошенничества по телефону. Под видом сотрудников банка злоумышленники обманули 65-летнюю женщину, которая в итоге лишилась почти 4 миллионов рублей. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Мошенники названивали пенсионерке с разных номеров в течение нескольких месяцев – начиная с декабря прошлого года. Они убеждали ее снять средства с банковских карт и перевести на другой счет для сохранности и безопасности. Общались правдоподобно, поэтому петербурженка неоднократно ходила к банкомату и отправляла свои сбережения на неизвестные счета. Почувствовав неладное при последнем звонке от «банка» в середине апреля, решила все же обратиться в полицию. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Общая сумма ущерба пенсионерки составила 3 838 538 рублей.