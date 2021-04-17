Губернатор Петербурга одобрил программу развития городского электротранспорта

Алюминиевый трамвай "Витязь-Ленинград" запустили в Петербурге. Фото: pk-ts.org

В Петербурге до конца 2025 года появятся 500 новых трамваев и 400 троллейбусов. Об этом заявил в субботу, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник принял участие в запуске первого в России трамвайного вагона с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград», сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году парк «Горэлектротранса» пополнили 13 новых трамваев. Среди них и два инновационных «Витязь-Ленинград». Свой первый рейс один из них совершил сегодня по маршруту №60. Проехался на нем и сам губернатор. В мероприятии также принял участие почетный гость – житель блокадного Ленинграда, кондуктор трамвайного парка №1 Валентин Кузьминский.

– К 2028 году будет полностью обновлен парк подвижного состава трамваев и троллейбусов. Реконструированы пути на всей маршрутной сети города, сама сеть будет модернизирована, как и инфраструктура, которая обеспечивает движение электрического транспорта, – отметили в пресс-службе губернатора.