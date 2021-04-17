В ночь на 18 апреля не будут разводить мосты в Петербурге

В ночь на 18 апреля 2021 года мосты разводиться не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В предстоящую ночь на воскресенье, 18 апреля, мосты в Петербурге разводиться не будут. Об этом предупредили горожан в пресс-службе «Мостотреста». О причинах изменения в графике развода мостов не сообщается.

Напомним, что в Петербурге в ночь на 10 апреля официально стартовал навигационный период для разводки мостов. С этого момента по графику работают переправы над Невой, а значит, река открылась для навигации грузовых судов. Мосты на рукавах Невы присоединятся к разводке к 20 апреля.

Кроме того, с 15 апреля в Северной столице стартовала навигация по рекам и каналам. Это значит, что на работу уже можно выйти прогулочным катерам и теплоходам, и в городе начался излюбленный туристами сезон «корабликов», который завершится только осенью.