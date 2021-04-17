Реконструкция старейшего колледжа судостроения в Петербурге завершится в июле

Реконструкция старейшего колледжа судостроения Петербурга завершится летом 2021. Фото: t.me/poolnumber78

В субботу, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход реконструкции корпуса Колледжа судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице, 15. Сейчас там идет завершающий этап работ.

- Этот колледж очень востребован в нашем городе. Здесь готовят специалистов для судостроительной отрасли - одной из ключевых сфер промышленности нашего города. Поэтому важно создать для студентов современные условия, максимально приближенные к заводским, - отметил градоначальник.

Сейчас в старейшем колледже судостроения учатся 800 человек, в будущем число студентов планируют увеличить до 1200. Зданию учебного заведения более 40 лет. Реконструкцию в нем начали в январе прошлого года. Ввести в эксплуатацию объект планируют в июле. А в следующем году начнется реконструкция второго корпуса учреждения - на Кронштадтской, 5.