Почти 8 тысяч петербуржцев привились от COVID-19 за сутки

Еще почти 8 тысяч петербуржцев привились от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За последние сутки еще 7979 местных жителей сделали прививку. К ним также добавились 6908 человек, которые получили вторую необходимую дозу препарата. Такую информацию приводит Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Всего в Петербурге вакцинировано уже 495 390 человек. Из них 342 752 полностью завершили прививочный цикл. Ежедневно препарат от коронавируса доставляется в пункты вакцинации. Его запас в городе сегодня составляет 230 822 комплекта доз вакцины.

Как отмечают в координационном совете, спад второй волны пандемии в городе пока идет медленно и нестабильно. А вероятность нового роста заболеваемости остается высокой.

– Для предупреждения развития третьей волны очень важно провести массовую вакцинацию жителей города в максимально короткие сроки, – добавляют в координационном совете по противодействию COVID-19.