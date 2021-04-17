СК начал проверку после сообщений о разливе мазута на карьере в Ленобласти

Мазут заметили у карьера недалеко от озера Ройка. Фото: Яндекс.Карты

Следственный комитет России по Ленинградской области организовал доследственную проверку из-за сообщений о разливе мазута во Всеволожском районе. Ранее местные жители заметили большую черную лужу неподалеку от деревни Керро и озера Ройка и рассказали о произошедшем в соцсетях. Мазут обнаружили на песчаном берегу карьера рядом с трассой «Сортавала». На сообщение отреагировали специалисты, теперь им предстоит выяснить, откуда взялся мазут и насколько он угрожает водоему.

– По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организовано доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти. – В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.