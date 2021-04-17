Воскресенье в Петербурге будет теплым и без дождей

В Петербурге 18 апреля не ожидается осадков. Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 18 апреля, в Петербурге ожидается по-весеннему хорошая погода. Горожанам можно оставить дома зонты – осадков синоптики не обещают. Кроме того, Северная столица порадует теплом. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в воскресенье воздух прогреется от +13 до +15 градусов. На побережье Финского залива будет чуть холоднее – местами до +9 градусов.

При этом сильный ветер, который гулял по городу последние дни, немного стихнет до умеренного. Могут быть спокойны и метеозависимые люди: атмосферное давление существенно меняться не будет.

А вот ночи пока холодные: температура опустится до +3…+5 градусов. Без осадков будет и в начале рабочей недели. Днем в понедельник, 19 апреля, в Петербурге обещают до +14 градусов. Ветер также будет умеренный. А атмосферное давление начнет слабо понижаться.