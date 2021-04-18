Солнечно и без дождей будет в Петербурге в воскресенье, 18 апреля

Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Северной столицы в воскресенье, 18 апреля, ждет ясная, солнечная погода. По прогнозам, никакие дожди в этот день не омрачат горожанам радость прогулки по живописным петербургским улицам. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица продолжит ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, - сообщает синоптик.

Температура воздуха в Петербурге при этом будет на 4-5 градусов превышать климатическую норму. Ожидается, что воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, в Ленобласти будет еще теплее – местами до 18 градусов. Атмосферное давление будет меняться несильно и составит 722 миллиметра ртутного столба. Этот показатель, как отмечает Леус, существенно выше нормы.