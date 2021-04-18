Бойцовский пес загрыз йоркширского терьера в алкомаркете на Парнасе

Трагедия случилась вечером в пятницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавое зрелище посетители алкогольного магазина на Парнасе наблюдали в пятницу, 16 апреля. Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина вошла в переполненное, узкое помещение с псом бойцовской породы, на котором не было намордника. Увидев собачку поменьше, животное «бесшумно и молниеносно» вцепилось мертвой хваткой ей в горло.

- Собака напала на йорика без провокаций бесшумно и молниеносно, мертвой хваткой вцепилась в шею маленькой собачке и рвущими движениями несколько минут убивала пока йорик трепыхался. Итог печальный: йорика разорвали совсем, - пишет в соцсетях очевидец.

Пока посетители магазина отходили от увиденного кошмара, хозяйка бойцовской собаки быстро выбежала на улицу и направилась к своей парадной. На место происшествия жители вызвали полицию. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.