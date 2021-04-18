Более 18 тысяч человек протестировали на коронавирус за минувшие сутки

петербуржцев продолжают тестировать на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Северной столицы продолжают проверять на наличие новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Петербурге на ковид протестировали 18 082 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием.

- В городе продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За прошедшие сутки сотрудники колл-центра обработали 5 567 вызовов, - говорится в сообщении.

Также в трудной ситуации петербуржцев поддерживают волонтеры. За минувшие сутки они пришли жителям на помощь 6 875 раз.

- С начала октября 205193 человека получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы. – передает оперштаб.

Напомним, накануне коронавирусом заразился 701 человек. Выздоровели - 746.