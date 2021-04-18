Более полутора сотен человек находятся на аппарате ИВЛ в «ковидных» стационарах Петербурга

Доля тяжелых больных ковидом в городе составляет 25% Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургских стационарах, где лечат больных коронавирусом, на аппарате ИВЛ остаются 153 человека. При этом доля тяжелых больных составляет 25%. Об этом сообщается в отчете межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

Также в документе говорится, что на данный момент в городе развернуто 5 273 койки для пациентов, зараженных новой опасной инфекцией. 1 156 из них свободны.

По сравнению с прошлой неделей в Петербурге на 2,61% снизилось число выявленных случаев ковида. Показатель по суточной госпитализации тоже уменьшился. Он стал ниже на 2,69%. Более, того, снизилось и число активных больных коронавирусом. Их количество сократилось на 4,63%.

Напомним, по последним данным, накануне ковидом в Петербурге заразился 701 человек. Выздоровели – 746. Всего с начала пандемии в городе на Неве выявлено 406 625 случаев коронавируса. Выздоровел 362 621 человек.