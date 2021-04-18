695 человек заразились коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки

Опасную инфекцию продолжают выявлять в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием, за минувшие сутки в Петербурге опасную инфекцию подхватили 695 человек.

- Вылечились от ковида 163 человека. В общей сложности число заболевших в городе достигло 407 320 человек, - пояснили в оперштабе. – Выздоровевших за все время пандемии – 326 784. Но есть и печальная статистика. Всего от ковида умерли 12 811 человек. 29 – за последние сутки.

Инфекция продолжает распространяться и по Ленинградской области. Так, накануне коронавирусом в регионе заразился 91 человек. Общее число заболевших составило 41 540. Выздоровели 74 жителя Ленобласти (всего 38 882), умерли – 4 (всего 1075).

Напомним, петербуржцев продолжают тестировать на коронавирус. За прошедшие сутки на ковид проверили более 18 тысяч человек.