Девятерых мигрантов с оружием задержали в кафе на Выборгском шоссе

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Группу мигрантов задержали петербургские полицейские в армянском кафе на Выборгском шоссе. В пятницу вечером компания выходцев из ближнего зарубежья собралась в заведении отдохнуть. Однако кто-то из гостей заподозрил, что мужчины могут быть вооружены, и вызвал стражей порядка.

- Прибывшие на место полицейские обыскали мигрантов и обнаружили у них оружие, - передает «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Изъяты были травматический пистолет и револьвер системы Наган.

Мужчины, кому принадлежат пистолет и револьвер признались, что это их оружие. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для одного их них. В данный момент оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленинградской области был найден труп мужчины, пропавшего в августе прошлого года.