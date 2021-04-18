Теплой погодой встретит новая рабочая неделя жителей Ленинградской области

Днем воздух прогреется до +15 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 19 апреля, в Ленинградской области установится теплая погода. Как сообщается в отчете ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе будет малооблачно. Дождей и других осадков также не ожидается.

- Температура воздуха ночью составит до 3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, атмосферное давление существенно не изменится, - сообщают синоптики.

Сотрудники регионального управления МЧС просят быть жителей Ленобласти внимательными, так как в регионе начинается период паводков. Особая бдительность потребуется тем, кто живет в опасных районах. Так, жителей просят заранее позаботиться о сохранности своих вещей, продумать действия на случай наводнения и организовать дежурство в своем населенном пункте.

Напомним, ранее мы писали, что в Петербурге в воскресенье будет ясная, солнечная погода.