Перевернувшаяся иномарка впечатала в забор школьницу на Петергофском шоссе

К счастью, ребенок выжил Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 18 апреля, на Петергофском шоссе произошла авария, в которой пострадал ребенок. От столкновения с другой машиной автомобиль «Киа Соул» перевернулся на крышу и отлетел в забор, около которого и находилась школьница. В итоге девочка оказалась зажатой между ограждением и искореженным авто. К счастью, ребенок выжил.

Фото с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно два смятых автомобиля и столпившихся у забора людей.

пострадавшую девочку госпитализировали Фото: СОЦСЕТИ

- Скорейшего выздоровления! – пишут пользователи сети интернет.

Сообщается, что ребенка госпитализировали, состояние у ребенка тяжелое. Врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Напомним, так же сегодня случилось еще одно серьезное ДТП, где пострадал человек. На набережной Обводного канала иномарка сбила мотоциклиста.